Stadsprediker Arnol Kox heeft eventjes zijn eigen plein in Eindhoven

Het Eindhovense Stationsplein is voor eventjes omgedoopt tot het Arnol Kox Plein. Sinds woensdagavond hangt hier namelijk een andere straatnaambord met de naam van de bekende stadsprediker die twee jaar geleden overleed. Het gaat om een ludieke actie.

Het gaat om personen die controversieel en tegendraads waren of misschien wel een beetje lastig waren. Dit is volgens het Pacte des Cygnes ook bij Arnol Kox het geval.

Volgende week vrijdag is het precies twee jaar geleden dat de stadsprediker overleed. Hij was een bekend gezicht in de binnenstad van Eindhoven. Vaak verkondigde hij zittend in een rolstoel, luidkeels het woord van God. Met zijn baard en vaak gehuld in witte kleding was hij een opvallende verschijning in de stad.

"Hij was een bijzonder mens die veel mensen ook tot denken heeft aangezet. In ieder geval een man die vijftien jaar de stadsprediker van Eindhoven is geweest. En dat heeft hij goed uitgevoerd", legt de bestuurslid Ronald Donders uit.

Het meest bijzondere moment, kunnen zij bij het Pacte des Cygnes goed herinneren. In 1996 zou hij een rolstoelpatiënte wonderbaarlijk hebben genezen door handoplegging en gebed. Een uur na deze ontmoeting kwam ze lopend thuis, zo wil de overlevering.

Ludieke actie

De gemeente zegt van niets te weten over het initiatief. "Het gaat om een ludieke actie. Wij zijn hier niet bij betrokken als gemeente. Overigens moet er eerst aan allerlei regels worden voldaan voordat er een nieuw straatnaambord kan worden geplaatst."

Stichting Pacte des Cygnes verwacht dat het straatnaambord er na 15 juli nog wel hangt. "De gemeente heeft nog niet gereageerd, maar niemand heeft last van het bord en Kox leeft nog steeds voort in Eindhoven. We zouden meer van zulke figuren moeten hebben. Ik denk zelfs dat deze plek een bezinningsplek in de stad kan worden", zegt Donders tegen lokale omroep Studio 040.

Arnol Kox overleed in 2020, kort daarvoor maakte hij voor het laatst een ronde door het voor hem vertrouwde centrum van Eindhoven