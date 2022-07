Noni Madueke kijkt op tegen Ruud van Nistelrooij: 'Ik was vroeger al fan'

Na een seizoen vol blessureleed ligt de focus van Noni Madueke dit seizoen vooral op fit blijven. De PSV-aanvaller kijkt er naar uit komend seizoen samen te werken met Ruud van Nistelrooij. Een jeugdidool voor de geboren Engelsman.

Het is bewonderingswaardig dat Noni Madueke zo rustig blijft als hij praat over zijn blessures van het afgelopen seizoen. Meerdere keren viel de Engelsman uit met een kwetsuur. Het is frustrerend voor de aanvaller die dit seizoen één hoofddoel heeft.

Is hij nu dan niet bang om geblesseerd te raken? “Dat ben ik nooit geweest. Ik heb vorig jaar gewoon veel pech gehad. Het was ongelukkig. Natuurlijk speelt het mee dat ik lang en snel ben. Maar ik ben niet aan mijzelf gaan twijfelen.”

Want een spitsentrainer heeft de hoofdtrainer niet in zijn staf nodig. Hij kan als oud-topspits van onder meer Manchester United precies vertellen wat een aanvaller moet doen. “Hij weet als geen ander wat nodig is om een goede aanvaller te zijn”, beaamt Madueke. “Hij legt erg de nadruk op wanneer ik in de zestien moet zijn om te scoren. Zijn timing is geweldig, helaas doet hij zelf niet vaak mee op de training.”

Het valt op dat de Engelsman steeds beter Nederlands praat. De aanvaller zou in principe volgend jaar uit mogen komen voor het Nederlands Elftal, omdat hij dan vijf jaar in Nederland is. Een jaar geleden hield hij die deur nog op een kier, maar inmiddels lijkt het een gesloten boek. “Dat gaat niet gebeuren. Ik focus mij op het Engelse nationale team. Maar ik heb veel respect voor het Nederlands elftal en geef ze een goede kans op het WK.”

Maar de Nederlandse taal zal hij blijven leren. Wat kan hij dan bijvoorbeeld al zeggen? “Ik vind Nederlands praten niet zo heel moeilijk”, zegt de goedlachse aanvaller vlekkeloos.