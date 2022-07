Martijn bouwt Sint-Jan van 25.000 legoblokjes: 'Mooiste gebouw ter wereld'

Uitgerekend in het jaar dat de Sint-Jan 800 jaar bestaat heeft Martijn Vissers de beroemde kathedraal in Den Bosch met engelengeduld nagebouwd van 25.000 legoblokjes. Na een jaar bouwen mocht hij donderdag ‘zijn’ kathedraal een ereplaats geven in de echte Sint-Jan. “Ik sta hier toch met een brok in mijn keel.”

Met ingehouden adem schoof de Bosschenaar donderdag het bouwwerk op een tafel. Nog voordat Martijn de toren eraan had toegevoegd en de laatste loszittende steentjes had vastgezet, kwamen bezoekers al belangstellend kijken. Bewonderende blikken volgden hoe Martijn de boom zijn plaats gaf en pijlers vastklikte op de onderliggende blokjes. “Helemaal gemaakt van legoblokjes, dit is geweldig”, klonk het om hem heen. Waarom de Sint-Jan? "Omdat het het mooiste gebouw van de wereld is", legt Martijn uit. Ontelbare keren reed hij het afgelopen jaar heen en weer naar de kathedraal. Om nieuwe details te bekijken, foto's te maken en deel te nemen aan rondleidingen. Ondertussen raakte de tafel in zijn huiskamer voller en voller met legoblokjes die hij via internet in heel Europa vond. De gangbare tuinhekjes van lego paste hij aan voor de glas-in-lood ramen. Omdat een haan niet te vinden was kreeg de torenspits een gouden draak, oorspronkelijk uit een set van Harry Potter. Martijn bouwde en haalde onderdelen weer uit elkaar omdat het toch niet helemaal klopte. "Wat hier nu staat is heel vaak afgebroken en weer opnieuw in elkaar gezet. Gisteravond heb ik nog de laatste hand gelegd aan de toren omdat ik vond dat die nog een aanpassing nodig had."

"Heel eervol dat mijn werk hier mag staan."

Dat 'zijn' kathedraal nu een permanente plaats heeft gekregen in de grote Sint Jan vervult de bouwer niet alleen met trots. "Ik ben vooral heel opgelucht, want het transport was nog best spannend. En ik vind het heel eervol dat mijn werk hier mag staan." Plebaan Vincent Blom van de Sint-Jan was meteen enthousiast toen hij van de lego-maquette hoorde. En niet alleen omdat hij als kind ook veel met lego heeft gespeeld. "Is het niet mooi dat dit schaalmodel van 2022 hier nu een ereplaats krijgt in het jubileumjaar van de Sint-Jan?" Als ook de lichtjes gaan branden en de mini-kathedraal helder staat te stralen, komen her en der nog meer fotocamera's tevoorschijn. "400 uren en 25.000 legosteentjes, is het niet ongelofelijk?", roept een viertal vrouwen uit. Bezoekers van alle leeftijden komen dichterbij om details te bekijken. Martijn slaakt nog maar eens een diepe zucht. "Operatie geslaagd, maar voorlopig ben ik even klaar met lego."