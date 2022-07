Toms oorsuizen is zo erg dat hij zelfs een euthanasieverklaring opstelde

Tom, Janneke en Thomas (foto: familie Parijs). Tom, Janneke en Thomas (Foto: familie Parijs) Volgende Vorige 1/2 Tom, Janneke en Thomas (foto: familie Parijs).

Sinds november van het vorig jaar is Tom Parijs uit Den Bosch een schim van zichzelf. Na een hardcorefestival in Eindhoven ging het faliekant mis met zijn gehoor: tinnitus. Sindsdien hoort Tom tussen het suizen door in het ene oor een 'straaljagergeluid' en in het andere een snerpende piep. Continu. Zo erg dat de levensgenieter van weleer zelfs een euthanasieverklaring liet opstellen. Maar sinds kort is er met een nieuwe behandeling uit Zuid-Korea weer een sprankje hoop.

Het leven lachte Tom Parijs lange tijd toe: 34 jaar, getrouwd met Janneke en vader van zoon Thomas. "Ik stond bekend als een levensgenieter en was gelukkig. Niks aan de hand. Negen maanden later stel je een euthanasieverklaring op."

"Het was de rekening voor jarenlang op festivals zonder oordoppen."

Even terug naar november 2021. Tom gaat met zeven vrienden naar een hardcorefestival in Eindhoven. De groep had een gezellige avond. "De muziek stond hard. Slechts een van de vrienden had oordoppen bij zich." Twee dagen later gaat het helemaal mis bij Tom. "Vanaf dat moment begonnen mijn oren te suizen, gevolgd door de andere geluiden. Het was de rekening voor jaren lang stappen en festivals zonder beschermende oordoppen."

"Ik was op de vlucht voor mezelf."

Tom betaalt een flinke prijs. Het continue geluid gaat zijn leven beheersen. "Je hebt geen moment rust. Daardoor ben ik alle energie verloren. Ik kan niet ontspannen. Ik slik antidepressiva en kan niet slapen zonder medicatie. Ik ging me steeds meer afzonderen en was op de vlucht voor mezelf." Soms gaat Tom als afleiding toch ergens mee naartoe. "Op weg naar huis is het dan janken." Hij belandt in het medische molen en pakt alles aan om van het oorsuizen af te komen. "Niemand kon mij helpen." Uiteindelijk gaat Tom tot groot verdriet zijn familie in gesprek met zijn huisarts over het opstellen van een euthanasieverklaring.

"Ik heb meteen gebeld."

Zover komt het gelukkig niet. Eind juni vertelt een vriend op een terras over een nieuwe behandeling voor tinnitus in Zuid-Korea. Met speciaal ontwikkelde naalden worden zenuwblokkades op de gehoorzenuw en rond het oor gezet, waardoor de tinnitus afneemt. "De eerste resultaten zijn hoopgevend te noemen. Bij acht van de tien mensen nam de tinnitus af. De intensieve behandeling duurt drie maanden. Ik heb meteen gebeld: over drie weken vlieg ik naar Zuid-Korea."

"Ik had niks in de gaten en twee dagen later was het al te laat."