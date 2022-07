112-nieuws: bermbranden langs snelwegen • auto brandt uit in Asten

07.45

De politie zoekt de eigenaar van twee jurkjes en een miniatuur-bakfiets, na een inbraak in Eindhovens café. In de nacht van dinsdag op woensdag braken twee dieven in bij een café aan de Tonnaerstraat in Eindhoven. Beiden zijn aangehouden. Een van hen rende weg en gooide tijdens de vluchtpoging twee jurkjes en een miniatuur-bakfiets weg. Die zijn echter niet uit het café gestolen, ontdekte de politie. Ook staan de spullen niet als gestolen geregistreerd in het politiesysteem. De politie vraagt zich nu af of deze dingen toch niet ergens zijn ontvreemd. "Herken jij deze jurkjes en de minibakfiets? Neem dan contact met ons op", luidt de oproep van de politie in Eindhoven.