112-nieuws: botsing in Tilburg • fietser geschept in Eindhoven

10.08

Een fietser is deze vrijdagochtend door een auto geschept op de Oersebaan in Eindhoven. De man raakte volgens een 112-correspondent zwaargewond. Hij kwam met zijn hoofd op een stoeprand terecht. De fiets is in twee stukken gebroken. De man is naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeval gebeurde bij een fietsoversteekplaats, waar fietsers geen voorrang hebben.

De bestuurder van de auto, een militair, is volgens de 112-correspondent aangehouden door de Koninklijke Marechaussee. Dat is een formaliteit. Dit is gebeurd vanwege de ernst van het ongeval.