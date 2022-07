Jong talent Johan Bakayoko gaat voor een basisplaats bij PSV

Johan Bakayoko brak vorig jaar door onder Ruud van Nistelrooij bij Jong PSV. Nu Van Nistelrooij trainer van het eerste elftal is, liggen er voor de 19-jarige Belg genoeg kansen om zich te bewijzen. Hij hoopt dit seizoen op een definitieve doorbraak en heeft dus grote ambities.

Yannick Wezenbeek Geschreven door

Zeventien goals en twaalf assists in 32 wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie. De cijfers van Johan Bakayoko liegen er niet om. Het is daarom ook niet gek dat hij onder Ruud van Nistelrooij een kans krijgt bij PSV 1. “Natuurlijk helpt het dat ik al drie jaar onder Van Nistelrooij heb gewerkt. Hij heeft een bepaalde speelwijze en die ken ik inmiddels van buiten. Het is voor mij makkelijker om die toe te passen.”

"Ik probeer aan te voelen wat Ruud van mij vraagt."

En dus lijken er meer kansen te liggen dan afgelopen jaar. Ondanks zijn goede statistieken mocht hij maar 31 minuten meedoen in de Eredivisie. Daar moet dit seizoen verandering in komen. “Ik wil een stap gaan maken. Dit jaar doorbreken is mijn doel. Ik heb laten zien dat ik een hoog niveau kan aantikken, dat moet ik nu doorzetten op een hoger niveau.” De vleugelaanvaller zet hoog in. Hij is niet tevreden met alleen maar lange invalbeurten. “Ik wil een basisplaats. Ik probeer aan te voelen wat Ruud van mij vraagt en dan zie ik wel of dat genoeg is. Er is genoeg concurrentie, maar daarom speel je ook bij een topclub.” Toch is het niet ondenkbaar dat Bakayoko zijn ambities kan waarmaken. Hij heeft in Noni Madueke een geduchte concurrent, maar Madueke is ook een speler die het afgelopen seizoen blessuregevoelig was. Daarnaast vertrok Ritsu Doan.

"Het kan snel gaan in de voetballerij."