Stroomstoring lijkt voorbij: trein tussen Den Bosch en Utrecht rijdt weer

De stroomstoringen rond station Den Bosch lijken voorbij. Naar verwachting rijden de treinen na half 2 vanmiddag weer normaal, meldt de NS.

Deze vrijdagochtend had het treinverkeer twee keer last van een stroomstoring rond station Den Bosch. De eerste storing was rond 10 uur, maar die storing was een half uur later alweer verholpen.

De tweede storing duurde iets langer. De NS zette stopbussen in tussen Den Bosch en Geldermalsen.