Jo (75) moet verder zonder zijn geleidehond: 'Zonder Max kan ik niets'

Zes jaar lang deelde Jo Bergman (75) uit Vught alle lief en leed met zijn hond Max. Leed was er veel, sinds hij door een beschadigde oogzenuw nauwelijks nog iets kon zien. Maar lief was er ook, dankzij blindengeleidehond Max. “Hij is mijn alles. Zonder hem ben ik niets." Groot was dan ook het verdriet toen Max vrijdagochtend bij Jo werd weggehaald omdat de hondenschool vindt dat hij niet meer voor Max kan zorgen.

"De hondenschool kwam een paar keer langs om Max te corrigeren. Dat ging zo grof, het was meer dan verschrikkelijk." Toch raakten de twee langzaam aan elkaar gewend. "Het was ook zo'n lieve hond. Dankzij hem kreeg ik veel nieuwe contacten in de buurt. Hij was meer dan een geleidehond en ook op het sociale vlak heel belangrijk voor me."

Jo heeft geen goed woord over voor de hondenschool van wie hij Max in bruikleen kreeg. "Max was 17 maanden oud toen hij bij mij kwam, maar er mankeerde nogal wat aan", zegt Jo. Hij vond zijn hond slecht getraind en schrok toen die kort na zijn komst in Vught een andere hond aanviel.

24 uur per dag waren ze bij elkaar. "Ik praatte de hele dag met Max", zegt Jo. "Over van alles en nog wat. Dan zei ik: 'Kom, we gaan een lekker bakje koffie drinken' en dan ging hij langs me zitten." Ze deden samen de boodschappen, gingen samen op bezoek bij kennissen. "Hij sliep zelfs bij me in bed."

De problemen ontstonden toen Max maar niet wilde afvallen en de hondenschool daaruit concludeerde dat Jo slecht voor Max zorgde. "Maar een hond die net gecastreerd is wordt zwaarder, wat je ook doet", voert Jo als verdediging aan. "Het lag in ieder geval niet aan zijn beweging, want die kreeg hij genoeg. Ook nadat ik moeilijk ter been werd door kanker. Ik had heel veel vrijwilligers die graag met Max gingen wandelen."