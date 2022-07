Nancy mag straks geen chinchilla's meer fokken: 'Het doet me veel verdriet'

Nancy Borghouts uit Breda komt straks zonder haar geliefde chinchilla's te zitten. Als hobbyfokster heeft ze er momenteel 150, maar het kabinet wil dat de diertjes vanaf 2024 niet meer als huisdier worden gehouden, net als de Russische dwerghamster en de servalkat. En dat besluit doet Nancy veel verdriet.

Maar de servalkat en de chinchilla zijn straks verboden. Daar snapt Nancy niets van. "Wat me het meest bevreemd, is dat je een waterbuffel gewoon mag houden, terwijl dit dier echt gevaarlijk kan zijn", stelt ze. "Een chinchilla, die echt geen vlieg kwaad doet, niet."

Slapeloze nachten

Als de lijst definitief wordt ingevoerd, moet ze stoppen met het fokken van de beestjes. "Dat bericht raakt me enorm. Ik heb er slapeloze nachten van. Het maakt me verdrietig."

Minister Henk Staghouwer snapt dat de lijst grote gevolgen heeft. "Ik realiseer me dat dit pijnlijk kan zijn", schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. "Maar het uitgangspunt is dat het welzijn van dieren voorop staat en de veiligheid van mensen wordt beschermd."

Geen troost

Voor Nancy is dat geen troost. De chinchilla's die ze heeft bij invoering van de lijst, mag ze houden zolang ze in leven zijn. Daarna is het klaar. "Maar ik kan me geen leven zonder chinchilla's voorstellen", zegt ze verdrietig. "Jammer genoeg ziet de overheid niet in wat voor leuke dieren dit zijn."