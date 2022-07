Dure en nog vrij nieuwe Porsche in de kreukels na botsing met bestelbus

Een bestuurder van een dure en vrij nieuwe Porsche heeft vrijdag bepaald niet de dag van zijn leven. Na een botsing met een bestelbus in Tilburg, is de Porsche Taycan 4S met veel schade weggesleept. Een geluk bij een ongeluk: niemand raakte gewond.

Het ongeval gebeurde vrijdagmiddag op de kruising van de Bredaseweg en Ringbaan-West. Het is een druk kruispunt met aan elke zijde stoplichten. Hoe het ongeval kon gebeuren, is niet bekend.

De Porsche Taycan is anderhalf jaar oud, heeft een nieuwprijs van 128.022 euro en rijdt op elektriciteit. Of de bestelbus zonder reparaties nog kan rijden, is niet duidelijk.