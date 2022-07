Corry werd toegezongen door een volle ArenA na een bedankje van Mick Jagger

Het was een avond vol verrassingen voor Corry Blom uit Sint Willebrord. Een kleine maand geleden verliet ze boos de Johan Cruijff ArenA toen het Rolling Stones -concert werd afgelast omdat Mick Jagger ziek was. Donderdagavond werd het concert ingehaald. Als verrassing werd Corry thuis opgehaald en meegenomen naar de Johan Cruijff ArenA.

Als goedmaker voor de afgelasting van het eerste concert van de Stones zou Corry eigenlijk met haar zus en dochter deze dagen naar Parijs gaan. Als verrassing stond de navigatie donderdag ingesteld op Amsterdam en schalde het Stones-nummer You can't always get what you want uit de autospeakers. "Wat een verrassing. Ik kreeg toch wat ik wilde. Het was een verrassing van mijn dochter", zegt Corry in het tv-programma Brabant Vandaag.

In de Johan Cruijff ArenA stond Corry nóg een verassing te wachten. Na de afgelasting van het eerste concert was Corry over de rooie en repte dat ze 'liever naar een concert van Frans Bauer ging omdat die nooit ziek is'.

Nou dat heeft ze geweten. Tijdens het concert sprak Mick Jagger het publiek toe. Tot Corry's grote verrassing bedankte de zanger het publiek dat ze bij de Stones waren niet bij Frans Bauer. Daarop scandeerde heel het stadion de naam van Corry.