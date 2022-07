A58 weer open richting Eindhoven na brandende hijskraan

Op de A58 is vrijdagmiddag rond kwart voor zes een hijskraan in brand gevlogen bij Oirschot. De snelweg was daarom dicht vanuit Breda richting Eindhoven, maar rond halfacht was de weg weer open.

Ron Vorstermans Geschreven door

Het ongeval vond plaats tussen knooppunt De Baars en de afslag Oirschot en zorgde voor veel vertraging. Omrijden kan via Den Bosch over de A65 en de A2. Avondspits

Het was druk op de snelwegen vrijdag. Tijdens de avondspits namen de files richting Brabant in rap tempo toe. De langste file stond rond vijf uur nog op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Rond halfzes bedroeg de vertraging op de snelweg bijna een uur.

Foto: Toby de Kort/SQ Vision.