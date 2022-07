Tiësto schenkt opbrengst optreden aan Bredase jongeren

Tijs Verwest, oftewel dj Tiësto, heeft zijn gage voor het optreden tijdens Breda Live vrijdagavond geschonken aan een goed doel. Met het geld, 50.000 euro, kunnen 160 kinderen sporten of naar een muziek- of dansschool gaan.

In zijn de geboortestad Breda overhandigde Verwest de cheque van 50.000 euro aan Jeugdfonds Sport en Cultuur Breda, dat 2300 jongeren uit arme gezinnen gratis laat sporten, dansen en muziek maken. "Ik heb het zelf meegemaakt toen ik 18 jaar werd. Toen viel al het geld zoals kinderbijslag en alimentatie weg, dus kon ik mijn hobby en toekomst niet verder ontwikkelen. Maar gelukkig is het best goed gekomen", lacht de beroemde dj, die inmiddels in New York woont met vele miljoenen op zijn rekening.

DJ Tiësto tussen de danseressen van de Ghislaine Dance Company. (foto: Raoul Cartens)

Maar het had ook zo maar heel anders kunnen lopen met Tijs Verwest. Hij groeide op in volkswijk Tuinzigt. "Je komt daar in aanraking met allerlei mensen. Met goede en minder goede bedoelingen. En dan kom op dat middenpad waarbij je moet kiezen. De goede of de slechte kant. De club waarop je zit - de coach - kan dan heel erg helpen om de juiste weg te kiezen", licht hij toe.

"Samen winnen, samen verliezen, het opbouwen van zelfvertrouwen. Die kans wil je elk kind geven."

Jeugdfonds Sport en Cultuur Breda zorgt dat nu zo'n 2300 jongeren gratis of goedkoper hun hobby kunnen uitoefenen. Door de donatie van Tiësto komen er daar nog eens 160 jongeren bij.

DJ Tiësto, oftewel Thijs Verwest. (foto: Raoul Cartens)

"In Breda kan ongeveer één op de negen kinderen niet op een sportclub omdat de ouders dat niet kunnen betalen. Dan hebben we het over zo'n 3500 jongeren dat is best veel. En door de huidige prijsstijgingen neemt dat aantal verder toe", vertelt Jeroen Meeuwissen. Hij is voorzitter van het jeugdfonds. Meeuwissen is erg gelukkig met de donatie van Tijs Verwest. "Dat geld gaat direct naar de 160 kinderen die nu ook kunnen meedoen en zich ontwikkelen. Samen winnen, samen verliezen, het opbouwen van zelfvertrouwen. Die kans wil je elk kind geven." DJ Tiësto bij een eerder optreden op Tomorrowland.