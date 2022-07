112-nieuws: schoten in Breda • zwaargewonde bij steekpartij Roosendaal

23.49

Een motorrijder is vrijdagavond geschept door een automobilist in de Knokkelaan in Eindhoven. Volgens een 112-correspondent had het slachtoffer bij het naderen van de rotonde de automobilist, die van rechts kwam, vermoedelijk over het hoofd gezien. Vanwege de ernst van de situatie werd naast een ambulance ook een traumaheli opgeroepen. De motorrijder is met spoed naar een ziekenhuis gebracht. Hij is zwaargewond.