Jongen (16) vast na steekpartij in Roosendaal, man (18) zwaargewond

Bij een steekpartij op de Markt in Roosendaal is vrijdagnacht een 18-jarige man uit Roosendaal gewond geraakt. Een 16-jarige jongen uit Sint Willebrord is aangehouden.

De steekpartij werd rond kwart voor twee gemeld bij de politie. Meerdere hulpdiensten werden gealarmeerd, waaronder het zogenoemde traumateam. Vitale delen

Het slachtoffer zou zwaargewond zijn en is met spoed naar een ziekenhuis gebracht, laat de 112-correspondent weten. Volgens mensen in de buurt zou het slachtoffer meerdere keren in vitale delen zijn gestoken. De politie vermoedt dat een ruzie de aanleiding vormde voor de steekpartij. Lint

Vanwege de horecanacht waren veel mensen aanwezig op de Markt. Agenten zetten de omgeving af met lint om onderzoek te kunnen doen. Het slachtoffer ligt in een ziekenhuis. De verdachte is vastgezet.

Agenten zetten een deel van de Markt in Roosendaal na de steekpartij af met lint (foto: Christian Traets/SQ Vision).