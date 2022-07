Granaat verwijderd van gebouw in Den Bosch, buurt hoorde 's nachts al knal

De pui van een zaak aan de Hildebrandstraat in Den Bosch is vrijdagnacht verwoest door een explosie. Zaterdagochtend werd een deel van de Hildebrandstraat door de politie afgesloten omdat er bij de zaak nog iets hing dat leek op een explosief. De EOD heeft dit verwijderd. Het bleek een granaat.

"We werden 's nachts al wakker van een knal", laten buurtbewoners weten. "We hadden eerst nog het idee dat er vuurwerk was afgegaan." Ze waarschuwden meteen de politie.

'Heel de pui is eruit geknald'

De getroffen zaak is een zonnestudio. Die werd kort geleden door de gemeente gesloten. Eerder deze week is de zaak dichtgetimmerd.

Volgens het Brabants Dagblad nam burgemeester Jack Mikkers deze beslissing om 'een einde te maken aan ernstige verstoring van de openbare orde'. Bertie van D. zou de eigenaar zijn van de zonnestudio. Hij werd onlangs veroordeeld tot acht jaar cel voor zijn betrokkenheid bij crystal methlaboratoria. Het pand in de Hildebrandstraat zou worden gebruikt om geld wit te wassen.

Een van de omwonende laat weten dat het vaak onrustig was rond de zonnestudio. Ze is bang dat dit niet het laatste incident zal zijn.

Acht gebouwen ontruimd

Het explosief dat zaterdagochtend werd ontdekt, hing aan een touw aan de buitenkant van de zaak. De politie besloot vanwege de ernst van de situatie direct de omgeving veilig te stellen. Acht omliggende gebouwen werden ontruimd en een straal van vijftig meter werd afgezet.

Diverse hulpdiensten werden opgeroepen. Na de eerste beoordeling door een specialist van de politie werd besloten ook de EOD te laten komen. De rotonde in de buurt van de winkel werd afgesloten. Rond halfelf is het explosief verwijderd.

Deel straat vrijgegeven

Rond kwart voor twaalf zaterdagochtend werd een kant van de Hildebrandstraat vrijgegeven. Dat betekent dat vier van de acht gebouwen weer bereikbaar zijn. "De kant van de zaak waar het explosief werd gevonden, blijft nog even afgesloten", laat een politiewoordvoerder weten. "Dit heeft te maken met het technisch sporenonderzoek."