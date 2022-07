Zo spelen evenementen in op de tropische hitte

De temperaturen lopen komende week flink op. Eind van de week kan het dertig graden worden. Verschillende (sport)evenementen bereiden zich voor op de tropische omstandigheden, zoals Smèrrig Festival in Den Bosch, de Triathlon Geldrop en hardcorefestival Dominator in Eersel.

"We moeten het wel leuk houden voor onze bezoekers", vindt de organisatie van Smèrrig. "We zorgen daarom voor schaduwplekken en zonnebrand." Op het festival treden volgende week zaterdag en zondag onder andere Ronnie Flex en René Schuurmans op. De locatie, aan het Engelermeer, zit in ieder geval mee. "We zitten aan het water, dus het gaat vast goedkomen", stelt een woordvoerder.

Triathlon Geldrop

Zaterdag is ook de Triathlon Geldrop. "We hebben extra waterflesjes om uit te delen", vertelt Erik Buring van de organisatie. "Ook komt er een extra waterbak met sponsen, zodat atleten af kunnen koelen." Mocht het écht te warm worden, dan korten ze de wedstrijd in. "Met name het lopen dan. En in het uiterste geval kunnen we besluiten helemaal te stoppen."

Dominator

De organisatie van Dominator Festival in Eersel, vrijdag en zaterdag, neemt ook maatregelen. Zo wordt gezorgd voor meer schaduwplekken, gratis drinkwater en automaten met zonnebrandcrème. In een Facebookbericht kondigt het festival ook watergevechten en plekken om te zwemmen aan.

Kindervreugd

Bij Kindervreugd in Helwijk, waar ze volgende week een braderie organiseren om het zomerseizoen te openen, zijn ze nog niet bezig met een hitteplan. "We vergaderen komende week nog", vertelt Erik Maliepaard. "Maar op dit moment zijn we er totaal nog niet mee bezig. We wachten nog even af of het echt zo warm wordt."

Kermis Uden

Op de kermis in Uden weten ze wat ze moeten doen als het echt warm wordt. "Als het warmer wordt dan dertig graden, starten we het hitteprotocol op", zegt woordvoerder Pascal Donkers. "Dan zorgen we voor gratis water en verkoelingsinstallaties op de kermis. Als het echt tropisch wordt, kunnen we besluiten de kermis later op de dag te openen. Dan beginnen we niet om een uur, maar aan het eind van de middag." De kermis in Uden begint op vrijdag 15 juli.