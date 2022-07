Ruud van Nistelrooij is in zijn nopjes bij PSV: 'Fantastisch werk geleverd'

Ruud van Nistelrooij kijkt terug op een geweldige week en een tot nu toe goede transferperiode. De trainer van PSV deelt complimenten uit aan de spelers en de directie. In gesprek met de oud-topspits bespreken we de nieuwe aanwinsten, het trainingskamp en de speelwijze voor het komende seizoen.

Hoe is het trainingskamp bevallen?

"Ik heb genoten. Het is heerlijk werken hier. Je hoeft niet te reizen je kunt veel gesprekken voeren met spelers en natuurlijk hebben we hard getraind. De spelers hebben de wil om alles te geven voor de club en het succes dat daarbij hoort. We willen de supporters trots maken. Dat proef je deze week."

Je hebt gesprekken gevoerd, dus ook met Cody Gakpo en Ibrahim Sangaré. Hoe staan zij erin?

"Zij zijn volledig gefocust op PSV. Ze doen alles voor het team. Beide spelers zijn niet bezig met hun toekomst. Het is goed dat zij deze week ook meemaken en voelen wat de sfeer is binnen de groep. Zij willen onderdeel uitmaken van dit project."

"Voor nu reken ik op zowel Gakpo als Sangaré maar we moeten ook realistisch blijven. Voorlopig blijven ze tot nader bericht, maar er kan nog veel gebeuren."

Inmiddels zijn er zeven nieuwe spelers gepresenteerd. Ben je tevreden over de huidige transferperiode?

"Ik vind dat er fantastisch werk is geleverd. Onze prioriteiten (spits en keeper) waren voor het trainingskamp al binnen. Ik ben super blij met die jongens. "

"De selectie is ver rond, maar laten we de cirkel nog niet afsluiten. Er is nog een mogelijkheid om ons te versterken. Dat zou dan eventueel achterin zijn. Maar daar hebben we al wel drie toppers rondlopen met André Ramalho, Jordan Teze en Olivier Boscagli. Daarnaast is Armando Obispo een potentiele topper. Derrick Luckassen laat zich ook goed zien. Het is dus even kijken in welke mate we ons daar versterken."

Wat voor PSV kunnen we dit seizoen verwachten?

"Een PSV dat meer vanuit balbezit kansen gaat creëren. We gaan niet te gehaast kansen creëren. Geduld is heel belangrijk. Dat gaat wel iets anders zijn dan vorig jaar. Mede ook om het aantal tegendoelpunten te voorkomen."

Er waren weer een aantal jongens van Jong PSV aangesloten bij het trainingskamp. Je kent ze heel goed, wie gaan we komend seizoen terugzien in het eerste elftal?

"PSV was vroeger een koopclub, maar een paar jaar geleden zijn ze een andere weg ingeslagen. Je ziet nu dat 17 jongens uit onze eigen opleiding komen. Dat is een hele prestatie."

"Er is wel degelijk een kans dat er twee of drie door gaan breken dit seizoen. Johan Bakayoko, Kjell Peersman, Ismael Saibari en Frederik Oppegard zullen bij het eerste team aansluiten. Andere jongens zullen weer terugkeren bij Jong PSV. Maar die zitten in een hele sterke eerste divisie. Zij zullen over twee jaar de stap gaan maken naar PSV 1."