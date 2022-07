PSV sluit trainingskamp af met pijnlijke nederlaag tegen Arminia Bielefeld

PSV is hard onderuit gegaan tegen Arminia Bielefeld. In Gütersloh verloor de ploeg van Ruud van Nistelrooij met 4-0. Na de derde oefenwedstrijd van het seizoen is de simpele conclusie te trekken dat de Eindhovenaren nog niet op het niveau zijn waar ze over drie weken willen zijn.

PSV kreeg enkele kansjes via Guus Til en Noni Madueke maar overtuigde niet in de wedstrijd. De 2-0 van Arminiabegon met balverlies van Joey Veerman. Daarna stonden de Duitsers vrij snel voor de goal van Benitez. Na een mooie assist van Klos scoorde Janni Serra met een volley.

2700 toeschouwers zagen een onthutsend zwak PSV. Tegen tweede Bundesliga club Arminia Bielefeld kwam het zeer slecht voor de dag. De Brabanders begonnen in een relatief sterke opstelling met onder andere Luuk de Jong, komend seizoen de aanvoerder, Guus Til en Jordan Teze in de basis.

Werk aan de winkel

In de tweede helft werd het al snel 3-0 (eigen doelpunt Luckassen). PSV had in de rust wat basiskrachten gewisseld maar bracht met Xavi Simons, Johan Bakayoko en Yorbe Vertessen drie spelers die komend seizoen ongetwijfeld minuten gaan maken in PSV 1. Later kwamen er nog meer jonge spelers in de ploeg.

Ook zij konden geen potten breken. PSV moet nog wennen aan het nieuwe systeem en de spelopvatting van Van Nistelrooij. Daarnaast had het ook geen grip op het spelsysteem van de Duitsers, die volgende week al beginnen aan de competitie.

Vijf minuten voor tijd werd het nog erger voor de Brabantse club. Noel Niemann schoot de 4-0 tegen de touwen.

De simpele conclusie blijft dat er werk aan de winkel is voor Ruud van Nistelrooij. De trainer was positief over de trainingsweek maar zal ongetwijfeld ontevreden zijn over deze wedstrijd. Geluk voor de Eindhovenaren is dat ze nog drie weken hebben tot de Johan Cruijff Schaal.

Basisopstelling PSV: Benitez; Hoever, Teze, Luckassen, Max; Van Ginkel, Veerman, Til; Madueke, De Jong, Gakpo