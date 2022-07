Schietpartij na festival in Breda: 'De sfeer sloeg in één klap om'

"Het was een supervette avond", vertelt een bezoeker van het Latino Gang Festival in Breda. "Maar ineens sloeg de sfeer om." Bij een ruzie na afloop van het evenement, werd vrijdagavond meerdere keren geschoten. Twee mensen raakten daardoor gewond, de schutter - een 21-jarige man uit Krimpen aan den IJssel - werd even later opgepakt.

Lange tijd was er dus geen vuiltje aan de lucht bij het festival op Breepark, vertelt de bezoekster*. "De muziek was top, daar kan ik niks over zeggen." Wel was er volgens haar het een en ander aan te merken op de organisatie. "Je kon haast geen drinken halen en naar de wc gaan was bijna onmogelijk."

Een minuut of vijf later stapten ze de auto in om te vertrekken, maar dat viel nog niet mee. "Omdat iedereen in één klap moest vertrekken, liep het helemaal vast." En toen ging het volledig mis. "We zagen ineens een hele hoop mensen wegrennen. En niet veel later stopten er een meter of honderd verderop een boel politiewagens en een ambulance."

Die had slecht nieuws. "Hij vertelde dat ze moesten stoppen. Door de vergunning mocht het festival niet tot later doorgaan." Die boodschap zorgde voor een hoop frustratie in het publiek. "Mensen begonnen met flessen te gooien. Mijn vriendin en ik keken elkaar aan en dachten: we naaien er snel uit."

Van wat er daar precies is gebeurd, kregen de bezoekster en haar vriendin niet veel mee. "We zagen later pas de filmpjes van de ruzie. Ook de schoten hebben we niet gehoord. We hadden expres de muziek hard aangezet en de deuren op slot gedaan. Het was één grote chaos, en daar wilde ik zo min mogelijk van meekrijgen."

Een dag later zit de schrik er nog goed in. "Of ik volgend jaar terugga naar dit festival? Absoluut niet. En ook dit weekend staat er niks meer op de planning. Ik ben wel even uitgefestivald."

Hieronder twee posts op Instagram, waarop de chaos te zien is. Op de tweede video zijn de schoten duidelijk hoorbaar.