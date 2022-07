Man vast na melding schietpartij in Roosendaal, huls gevonden op straat

Een 24-jarige man is zaterdagavond aangehouden nadat iemand rond zeven uur meldde dat er op de Kade in Roosendaal zou zijn geschoten. Er raakte niemand gewond.

Agenten, die kogelwerende vesten droegen, vonden een huls op straat en zetten de Kade een tijd lang af. Vervolgens namen ze diverse getuigenverklaringen op.

Tien mensen uit woning gehaald

Ze vermoedden dat de verdachte een woning boven een restaurant aan de Kade was binnengegaan. De politie haalde ter controle tien mensen uit dit gebouw. Zij werden aanvankelijk allemaal in de boeien geslagen, maar uiteindelijk werd iedereen - op de 24-jarige verdachte na - vrijgelaten.

De woning is doorzocht, maar daar werd geen vuurwapen aangetroffen. De verdachte - wiens officiële woonplaats in Nederland niet bekend is - zit vast voor nader onderzoek.

Overtreding wapenwet

Die man is meegenomen naar het politiebureau. De politie meldt op Twitter dat hij verdacht wordt van het overtreden van de wapenwet. Er werden zakken om de armen van de man gedaan, zodat die later op sporen kunnen worden gecontroleerd.