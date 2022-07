Mogelijke schietpartij in Roosendaal, één man gearresteerd

Er zou zaterdagavond mogelijk zijn geschoten op de Kade in Roosendaal. Rond zeven uur kreeg de politie de melding van een schietpartij. Eén man is aangehouden en meegenomen naar het bureau.

Het lijkt er vooralsnog op dat er geen gewonden zijn gevallen. Ook onderzoekt de politie of er daadwerkelijk geschoten is. Het gebied rondom de Kade was een tijd afgezet. Ook waren er agenten met kogelvrije vesten.

Op bevel van de politie kwamen er rond half acht tien mensen uit een woning boven een restaurant naar buiten. Zij werden aanvankelijk allemaal in de boeien geslagen, maar inmiddels zouden zij - op één man na - weer zijn vrijgelaten.

Overtreding wapenwet

Die man is later gearresteerd en meegenomen naar het bureau. De politie meldt op Twitter dat hij verdacht wordt van het overtreden van de wapenwet, al zou er nog geen wapen gevonden zijn. Wel werden er zakken om de armen van de man gedaan, zodat die later op sporen kunnen worden gecontroleerd.

De agenten hebben ook de bovenwoning doorzocht. Inmiddels zijn het pand en de omgeving weer vrijgegeven. Wel gaat het onderzoek voorlopig nog door.