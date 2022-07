Twee schuurtjes in vlammen op, vuur slaat over naar huis

Bij een brand aan de Luxemburglaan in Eindhoven zijn twee schuurtjes en een slaapkamer afgebrand. De brand ontstond in een van de schuurtjes. De brandweer was al aanwezig, maar kon niet voorkomen dat de brand oversloeg naar het naastgelegen schuurtje en het aangrenzende huis.

Thijs den Ouden Geschreven door

De vlammen uit het schuurtje sloegen de ramen van de slaapkamer kapot, waarna ook deze in brand vloog. Ook het schuurtje van de buren werd getroffen door de brand. Bij het blussen van de brand ontstond veel rook, waardoor de brandweer buurtbewoners aanraadde ramen en deuren te sluiten. Een uur nadat de brandweer het bluswerk begon, was de brand dan toch volledig onder controle.

Foto: SQ Vision Mediaprodukties.

