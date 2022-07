Deze plant is giftig maar hoef je niet te bestrijden, Frans legt uit

Boswachter Frans Kapteijns deelt wekelijks zijn kennis van de natuur op de radio. Luisteraars kunnen vragen insturen via [email protected] Dit keer besteedt hij in Stuifmail aandacht aan een zwabberend insect, een vleesetende plant en een merelvrouwtje met een rare snavel.

Welke spontaan opkomende plant is dit?

Op de foto die Lonneke de Gruiter mij stuurde, zie je een plant met veel gele bloemen. We hebben hier te maken met jacobskruiskruid. Lonneke vermoedde dit al, want ze schrijft in haar bericht dat ze denkt dat dit jacobaea is. Dat is de wetenschappelijke naam van jacobskruiskruid: jacobaea vulgaris subsp. vulgaris. Vulgaris betekent zoiets als gewoon.

Deze mooie groene plant met gele bloemen vormt het hoofdvoedsel voor zebrarupsen. Dit zijn de rupsen van de sint-jacobsvlinder en die zijn helemaal aangepast aan het eten van jacobskruiskruid. Dat moet ook wel, want die mooie plant is behoorlijk giftig. Jammer is dat het woord giftig ervoor zorgt dat mensen deze mooie plant, die ook nog eens belangrijk is voor een heel mooie vlinder, massaal bestrijden. Terwijl zoogdieren zoals paarden de plant links laten liggen en niet eten. Bestrijden hoeft dus helemaal niet. Wel oppassen dat jacobskruiskruid niet gehooid wordt, want in het hooi kennen dieren de plant niet en kan het wel fout gaan.