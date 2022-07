Een temperatuur van 45 graden in Brabant, moeten we daar echt voor vrezen?

Temperaturen van liefst 44 of 45 graden. Volgens sommige weermodellen wordt het de komende periode extreem heet in Brabant. Aan Diana Woei van Weerplaza de vraag hoe reëel dit is.

De extreme temperaturen, die op weermodel MetDesk te zien waren, werden zaterdagavond getwitterd door weerman Reinier van den Berg. Met de toevoeging dat het hier gaat om een langetermijnvoorspelling en dat die dus nog extreem onzeker is. "Maar het feit dat een op zich goed weermodel dit berekent... Tot 2019 zag je nooit veertigers in berekeningen voor ons land", schrijft de weerman op Twitter.

Uit de weerkaart gepoetst

Diana Woei van Weerplaza laat zondagochtend weten dat deze extremen 'inmiddels alweer uit de weerkaart gepoetst zijn'. Al zijn er volgens haar nog altijd berekeningen die temperaturen van boven de 40 graden aangeven voor 18 juli.

Maar hierbij gaat het wel om de bovengrens op de weerkaarten, benadrukt Diana. "Want de ondergrens ligt dan op 22 graden. Maar de meeste modellen geven aan dat er dan dertig procent kans is op temperaturen van 35 tot 40 graden. En voor zondag 17 juli is die kans nog groter. Er zijn maar een paar modellen die 43 graden aangeven, maar het wordt wel serieus heel heet. Met name in de regio Eindhoven en Den Bosch."

Hittegolf

Ook komende week wordt het al goed warm in de provincie. Diana verwacht een hittegolf. "Maandag beginnen we nog met wolkenvelden, maar later op de dag is er steeds meer ruimte voor de zon. 's Middags wordt het bij weinig wind al 25 of 26 graden."

Voor een hittegolf zijn vijf zomerse dagen van minimaal 25 graden nodig, waarvan er drie tropisch zijn met temperaturen van 30 graden of meer.

Nog warmere dagen

"Dinsdag hebben we mogelijk de eerste tropische dag al te pakken", vertelt Diana. "Met 31 graden in het oosten van Brabant. Of het woensdag ook tropisch warm wordt, is nog de vraag. Maar zomerse waarden halen we dan zeker, met 27 of 28 graden. Donderdag is het even wat minder warm. "Maar het weermodel laat zien dat we ook dan zomerse waarden halen in de provincie."

Vrijdag en in het weekend wordt het flink warm. "Zowel zaterdag als zondag halen we 30 graden of meer."

Diana verwacht dat de hitte zeker aanhoudt tot zaterdag 23 juli.