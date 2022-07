Dankzij de Lawineboys vieren tienduizenden Max-fans tóch een feestje

Max Verstappen mocht dan net naast de winst grijpen in de grand prix van Oostenrijk, dankzij de Lawineboys werd het tóch een feestje bij het circuit. Het hele weekend zette het duo uit Budel de boel op stelten voor de tienduizenden meegereisde fans. "Die oranjecampings bij het voetbal zijn niks vergeleken met dit."

Sven de Laet Geschreven door

Het was een weekend voor in de boeken, vertelt Addie Compen van het feestduo. "We zijn donderdagochtend al vroeg vertrokken om te kunnen soundchecken." Een dag later barstte het feest daadwerkelijk los. "Vrijdag stonden we in de fanzone, zaterdag in een enorme tent met een soort Oktoberfest-setting."

"De Oostenrijkers van de organisatie vonden het wel even spannend."

Toen moest het toetje trouwens nog komen. "Na de race zelf stond er nog een afsluitend optreden op de rol." En hoe mooi is het dan als onze nationale trots Max Verstappen dat feestje inluidt met een grandioze overwinning. Zover kwam het helaas niet. De Limburger kwam na een spannende race als tweede over de finish. "De Oostenrijkers van de organisatie vonden het wel even spannend", lacht Addie. "Die vroegen zich al af of het nog wel gezellig zou blijven als Max niet zou winnen. Wij hebben ze toen verzekerd dat al die fans dat na tien minuten weer vergeten zijn." Een belofte die de mannen even later waarmaakten. "Het was weer één groot feest met een geweldige sfeer en geen gezeik. We hebben een keer op zo'n oranjecamping gestaan bij een voetbaltoernooi. Nou, vergeleken met dit stelde dat echt niks voor. Ongelofelijk."

"Er werd al gezegd dat we voor volgend jaar maar een plekje in onze agenda moesten reserveren."