Duo berooft man van auto, bestuurder onderweg bedreigd met steekwapen

Een automobilist is zondag rond middernacht in Eindhoven beroofd van zijn auto. Hij zou twee hem onbekende mannen afzetten in Eindhoven toen hij onderweg ineens door hen werd bedreigd met een steekwapen.

De twee passagiers eisten van de bestuurder zijn auto. Op de Bergen op Zoomstraat in Eindhoven wist het slachtoffer uit de auto te vluchten. Het tweetal ging er vervolgens met de auto vandoor. Flatgebouw

Volgens een 112-correspondent zou het slachtoffer de mannen onder dwang naar een flatgebouw hebben gereden. Daar zou een van de mannen naar binnen zijn gegaan. De ander bleef bij hem in de auto. Toen de eerste man weer instapte, reden ze verder tot de bestuurder er op de Bergen op Zoomstraat vandoor kon gaan. Niet gewond

Het slachtoffer is bij de beroving niet gewond geraakt. Waarom de bestuurder de hem onbekende mannen in Veldhoven in de auto liet stappen, is niet bekendgemaakt.