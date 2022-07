Papegaai Zazu van zorgboerderij leert vrij rondvliegen, maar gaat ervandoor

De jongeren van zorgboerderij Onsplekse in Vinkel zijn er kapot van: hun ara Zazu is weg. Ze trainden de blauw-gele papegaai om vrij te vliegen in de buitenlucht. Maar tijdens een van de trainingen ging het mis. Zazu vloog weg en kwam niet meer terug. “We missen de ara enorm”, zegt de 29-jarige Yony verdrietig.

Vijf maanden geleden kreeg Luuk Broos, de eigenaar van de zorgboerderij, ara Zazu. Sindsdien trainen en spelen de jongeren van de zorgboerderij elke dag met het beestje. “Hij is nog heel jong, dus we moesten hem leren vliegen. We lokten hem met nootjes uit zijn kooi”, zegt Yony. "Dat deden we binnen, want buiten zou hij meteen wegvliegen." Na vier tot vijf maanden trainen mag een papegaai voor het eerst naar buiten. Het was de bedoeling dat het dier een rondje in de buurt zou vliegen en vanzelf weer terug zou komen naar de zorgboerderij. “Wij gingen voor het eerst oefenen om Zazu vrij te laten vliegen. Dat ging verkeerd, omdat hij ergens van schrok”, zegt de 11-jarige Bink. “Hij is toen naar de tuin van de buren gevlogen en kwam helaas niet meer terug.”

De jongeren kunnen het nog steeds niet geloven dat hun ara weg is. “Het is heel triest. Ik word heel emotioneel als ik aan Zazu denk”, zegt Yony terwijl hij naar een lege buitenkooi kijkt. “Ik had een goede band met het dier. Hij was heel rustig bij mij.” Ook Bink is verdrietig. “Ik vind het heel jammer dat hij weg is. Het was niet alleen een hartstikke mooi beest. Hij bracht ook een beetje gezelligheid, want hij kon praten”, zegt Bink met een kleine glimlach.

De papegaai is voor het laatst gezien op camping De Rietschoof in Aalst, ongeveer dertig kilometer vanaf de dagbesteding in Vinkel. “We hebben foto’s gezien. Door de kleuren en contouren om zijn ogen, weet ik honderd procent zeker dat dat Zazu is”, zegt eigenaar Luuk. Afgelopen weekend is hij samen met een aantal jongeren naar de camping gereden om hun Zazu te zoeken. Zonder succes. Dat ze Zazu niet meer konden vinden, doet hem pijn. "De jongeren waren enorm gehecht aan de papegaai. Maar we moesten na een paar maanden het risico nemen om Zazu vrij te laten vliegen”, zegt Luuk. “Ze hebben de ara goed getraind, dus we hadden verwacht dat hij wel terug zou komen. Het was misschien te vroeg om hem buiten los te laten. Maar daar hebben we nu niks meer aan.” Op de zorgboerderij hopen ze dat ze papegaai Zazu zo snel mogelijk wordt gevonden en gevangen, want ze missen hem enorm.