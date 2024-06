Hier moet je op letten als je ergens een verkoelende duik wilt nemen

De temperaturen lopen deze week hoog op en daarmee stijgt de behoefte aan wat verkoeling. Reddingsbrigades maken zich op voor grote drukte bij recreatieplassen. Zij waarschuwen om ondanks de drukte bij deze plassen niet op andere plekken te zwemmen: "Gevaarlijk én soms ook verboden."

Hoe lekker een koele plons in het kanaal, de rivier of een onbewaakte plas ook lijkt, deze wateren zijn niet voor niets rustige zwemplekken. "Deze wateren kunnen erg gevaarlijk zijn en het is verboden om op sommige plekken te zwemmen", waarschuwt Vincent Koridon van Reddingsbrigade RBT'98 in Tilburg.

Je kunt volgens Rijkswaterstaat dan ook een boete van 160 euro verwachten als je zwemt:

in de vaarweg van rivieren.

in kanalen.

in de buurt van wachtplaatsen of afmeerplekken voor schepen.

in de buurt van een brug, sluis, stuw of ballenlijn.

in de routes van veerponten.

in en rond havens.

in snelvaargebieden.

op plekken die specifiek aangewezen zijn als verboden gebied.

De reddingsbrigadier waarschuwt voor de risico's van zwemmen op deze plekken: "Er kunnen voorwerpen in het water liggen waar je jezelf aan kan verwonden, maar je krijgt op deze plekken ook te maken met temperatuur-, diepte- en stromingsverschillen."

Daarnaast kan blauwalg in het water gezondheidsrisico's met zich meebrengen. Op Zwemwater.nl kun je zien waar je wel veilig kan zwemmen.

Achterstanden bij zwemmers

De reddingsbrigade in Tilburg staat de komende tijd voornamelijk paraat op festivals, roeiwedstrijden en zwemwedstrijden. Bij recreatieplassen in de omgeving houdt de brigade in Breda voornamelijk toezicht. "Wij zijn in de schoolvakantie iedere dag aanwezig", vertelt brigadier Eelco van Bijsteren.

In Oss werkt de brigade samen met uitbaters van zwemplassen. De reddingsbrigade houdt daar in het voorseizoen alleen in het weekend toezicht en tijdens de vakantie zijn zij iedere dag met extra mensen aanwezig. Volgens brigadier Luuk Meeuwsen is dat hard nodig omdat sommige mensen niet of slecht kunnen zwemmen.

"Je ziet vaak dat mensen die op latere leeftijd naar Nederland zijn gekomen minder goed zwemmen. In andere landen is het minder vanzelfsprekend om een zwemdiploma te halen. Als onze brigadiers een vreemde taal bij de recreatieplas horen, zijn ze extra alert."

De Bossche reddingsbrigade (BRB) staat de komende week met veel mensen paraat bij de Oosterplas. Joost van Kempen, reddingsbrigadier bij BRB, herkent de zwemachterstanden bij sommige groepen. "De zwembaden zijn lang dicht geweest in coronatijd dus we zien achterstanden bij veel kinderen. Daarnaast is schoolzwemmen de laatste jaren minder geworden."

Tips tijdens zwemmen

Naast het zwemmen in veilige wateren kun je volgens de Bossche brigadier andere simpele dingen doen om verdrinking te voorkomen:

Haal een zwemdiploma en blijf geregeld zwemmen.

Zwem nooit alleen.

Laat anderen weten waar je gaat zwemmen.

Zwem niet te ver.

Zwem bij harde wind niet met drijvende voorwerpen zoals een zwemvest of

Naast de bewaakte plassen zijn er ook onbewaakte wateren waar geen reddingsbrigades aanwezig zijn. Als er daar iets fout gaat, kunnen brandweerduikers te hulp komen.

Brandweerduikers uit Brabant-Noord, die ook in andere delen van Brabant actief zijn, bereiden zich niet speciaal voor op de hitte van komende week. "Wij zorgen dat wij altijd goed voorbereid zijn", vertelt Erik van der Linden.

"Ook gaan we ervan uit dat recreanten alleen het water in gaan als zij kunnen zwemmen. Denk dus niet dat het voor een klein stukje wel gaat als je niet kunt zwemmen."

