Wassen, isoleren en tuinieren: zo houd je je huis koel met de hitte

Als je na een lange en warme dag thuiskomt, wil je natuurlijk niet dat je huis voelt als een soort sauna. Met de hoge energieprijzen is een airco alleen ook niet zo'n fijne optie. Roosmarijn Knol van Weerplaza heeft gelukkig een aantal goede tips om je huis koel te houden, waar je niet meteen aan denkt.

“Je moet echt op tijd beginnen. Eigenlijk al voor je huis warm is", zegt Roosmarijn Knol. “Een huis heeft een bufferende werking. Als het buiten heel warm wordt, duurt het even voor je huis ook echt warm is. Het duurt alleen ook lang voor je huis daarna weer afkoelt.”

Helemaal geen frisse lucht hoeft gelukkig ook niet. “Als het 's avonds is afgekoeld, kan je alles openzetten. Het is eigenlijk een beetje spelen met temperatuur. Als het buiten kouder is dan binnen kan alles open.”

Toch is zo'n dicht gordijn niet optimaal. Je voelt je niet alleen een soort kluizenaar, maar de lucht warmt tussen je gordijn en raam wordt toch warmer. “Als je dan je gordijn opent, komt al die warme lucht toch je kamer in.” Wat beter helpt is zonwering of een parasol, volgens Roosmarijn. Je houdt de zonnestralen dan namelijk echt buiten.

De volgende tip is niet zo gezellig, maar heeft wel degelijk nut. “Doe je gordijnen overdag dicht. Je zorgt er dan voor dat de zonnestralen je kamer niet inkomen. Die warmen namelijk de lucht in je huis op.”

Wat je beter níet kunt doen op warme dagen als deze, is het binnen drogen van je was. “Als je je was binnen ophangt, stijgt de luchtvochtigheid in je huis. Hierdoor wordt het binnen drukkend warm en neemt de gevoelstemperatuur toe.”

“Wat mensen vaak zeggen: als het in Spanje dertig graden is, voelt het veel fijner dan wanneer het dertig graden is hier in Nederland. Dat komt door de luchtvochtigheid. Het is veel broeieriger hier in Nederland.” Met je was in huis, krijg je een beetje hetzelfde effect.