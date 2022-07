Mishandeling na voordringen in wachtrij voor achtbaan in pretpark

Een 35-jarige man uit Schijndel heeft een dagje uit in attractiepark Slagharen afgesloten met een bezoekje aan een politiecel. Hij zou een man en een vrouw hebben mishandeld na een ruzie over voordringen in de wachtrij van de achtbaan Gold Rush, meldt dagblad De Stentor.

Volgens de regionale krant liepen de gemoederen tussen twee gezinnen in de rij hoog op. Nadat ze uit de attractie kwamen, sloeg de vlam in de pan. Een man en een vrouw zijn mishandeld, waarna de eerste in een ambulance naar het ziekenhuis is gebracht. De 35-jarige man uit Schijndel is aangehouden. De vechtpartij vond zondagavond rond zes uur plaats, toen het niet meer zo druk was in het park.