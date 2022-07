Zwaargewonde man gevonden, politie gaat uit van woningoverval

Een 47-jarige man is maandagochtend zwaargewond gevonden in zijn huis aan de Lagebrugweg in Helenaveen. De politie vermoedt dat het om een zeer gewelddadige overval gaat.

Evie Hendriks Geschreven door

Het slachtoffer is met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht nadat hij maandagochtend rond acht uur werd gevonden in zijn huis. Volgens de politie vond het misdrijf plaats tussen zondagavond zeven uur en maandagochtend acht uur. Zij vermoedt dat het een een gewelddadige woningoverval was, maar onderzoek door een Team Grootschalig Opsporing en door de Forensische Opsporing zal nog dagen duren. Vluchtroute

De recherche praat met mensen in de buurt en bekijkt camerabeelden. De dader of daders zouden zijn gevlucht naar het Esso Tankstation aan de snelweg A67.

Foto: Walter van Bussel / SQ Vision.