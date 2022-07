Man rijdt met gestolen truck in op politiewagen, agent raakt lichtgewond

Een man is zondagmiddag met een gestolen truck op de A16 tussen de knooppunten Galder en Hazeldonk ingereden op een politieauto. Daarbij raakte een agent lichtgewond, meldt de Landelijke Eenheid.

Toen de vrachtwagen langs kentekenplaatcamera's in de richting van de Belgische grens reed, kreeg de politie een melding dat die was gestolen. Hoewel agenten de chauffeur een stopteken gaven, bleef de man het gaspedaal indrukken.

Korte achtervolging

Na 'een vrij korte achtervolging' zou de man zijn ingereden op de politiewagen. Bij deze actie raakte een agent lichtgewond. Na doktersbehandeling kon hij weer naar huis.

De trucker stak de grens over en kon daar tot stoppen worden gedwongen en worden aangehouden door de Belgische politie. Uit welke plaats hij komt, hoe oud hij is en over waarom de man weigerde te stoppen, doet de Landelijke Eenheid geen uitspraken. Reden hiervoor is dat het onderzoek naar de man nog loopt.