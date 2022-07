Zon en wind leveren genoeg stroom voor 100 flatwoningen, maar helaas...

Op het dak van een zeventig meter hoog flatgebouw in Eindhoven komen genoeg zonnepanelen en windturbines om 100 van de 175 socialehuurwoningen van stroom te voorzien. Toch gaat dat niet gebeuren, want dat is technisch nog niet haalbaar. Wel hoeft woonstichting Trudo de stroomkosten voor de liften en andere publieke ruimtes niet meer te door te berekenen aan de huurders.

Op het dak van het flatgebouw Haasje Over op Strijp-S komen tien grote units, waarvan de eerste maandag de lucht in is gehesen, gespannen gevolgd door Alexander Suma van IBIS Power. Hij is de bedenker van PowerNEST, de Eindhovense uitvinding die door de combinatie van zon en wind het maximale uit beide wil halen.

Suma: "Omdat we het hele dakvlak omhoog hijsen kunnen we veel meer zonnepanelen plaatsen." In plaats van de dertig zonnepanelen die er anders zouden passen, krijgt de flat er 296, waarvan zelfs de reflectie wordt benut. "Bovendien hebben we een manier gevonden om de wind daaronder te krijgen. Die wind gaat versneld door de turbines waardoor die vier keer meer opwekken dan gebruikelijk. Doordat de wind de panelen afkoelt, wekken de zonnenpanelen ook nog eens 15 tot 20 procent meer energie op."

De elektriciteit die dit oplevert komt voorlopig niet in de huurwoningen terecht omdat dat technisch nog niet mogelijk is. Voorlopig gaat de elektriciteit naar het net, legt Suma uit.

"Helaas zijn we beperkt door de wetgeving. We kunnen niet alles met een kabel op het net zetten. Als we de elektriciteit rechtstreeks naar de aparte woningen zouden willen laten gaan, hebben we per woning een aparte aansluiting nodig. We hebben berekend dat we daarvoor 5,5 kilometer extra koper nodig zouden hebben en dat vonden we niet heel erg duurzaam."

Suma's uitvinding is al op meer plaatsen in Nederland te vinden, maar dit is verreweg de grootste. "Dubbele omvang", vertelt hij. "Wat het ook heel bijzonder maakt is dat dit de eerste installatie is op het dak van een pand van een woningstichting", zegt Alexander Suma. De appartementen worden verhuurd als sociale woningbouw.