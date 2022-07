Misverstanden over zonnebrandcrème: 'We zien al twintigers met huidkanker'

De zon gaat de komende dagen flink schijnen en dat betekent dat we massaal zonnebrandcrème moeten gaan smeren. Als je dat niet doet, kun je huidkanker krijgen en in het ergste geval doodgaan. Sharon Dodemont is dermatoloog van het Catharina Ziekenhuis . Ze vertelt over misverstanden rond zonnebrandcrème en geeft tips.

Thijs den Ouden Geschreven door

Lekker bruin worden, dat is het doel van veel mensen als ze in de zon gaan zitten. De zonnebrandcrème moet voorkomen dat je dan verbrandt, want dat is slecht voor je. Toch gaat het daar al een klein beetje mis. "Bruin worden is ook al een teken van zonschade", vertelt dermatoloog Sharon Dodemont.

"We zien steeds vaker twintigers met huidkankerplekjes."

“Je wordt bruin doordat je lichaam extra pigment aanmaakt. Dat doet je lichaam om zichzelf te beschermen, omdat het merkt dat er schade is. Pas als deze schade heel groot is, wordt je huid rood. Als je bruin bent, is er ook al schade en ook dat is dus slecht voor je." De dermatoloog ziet steeds vaker dat mensen het gevaar van de zon onderschatten. "Tegenwoordig gaan mensen zoveel in de zon zitten, dat we steeds vaker twintigers met huidkankerplekjes zien. Vroeger waren dat mensen van zeventig of tachtig. Ook over de bescherming van zonnebrand bestaat een groot misverstand. Sommige mensen denken dat de factor van zonnebrandcrème staat voor de temperatuur. Een factor dertig zou je dus bij dertig graden smeren. Maar dat klopt niet.

"Als je zweet, verwijnt de zonnebrandcrème van je huid."

"De factor zegt eigenlijk hoeveel je langer in de zon kunt zetten." Stel je kunt 10 minuten in de zon zitten tot je verbrandt. Als je dan factor 30 smeert, kunt je 300 minuten in de zon zitten. Toch klopt deze berekening niet altijd. "Mensen smeren vaak te dun. Als je zweet, verdwijnt bovendien de zonnebrandcrème van je huid. Eigenlijk moet je gewoon iedere twee uur bijsmeren en als je heel erg zweet ieder uur."

"In de schaduw verbrand je ook."

Zodra je gaat zwemmen of sporten, moet je je ook vaker insmeren. "Alle zonnebrandcrème verdwijnt dan van je huid. Zodra je droog bent, moet je je weer helemaal insmeren." Veel mensen denken dat je in de schaduw geen zonnebrand op hoeft te doen. "In de schaduw verbrand je minder snel, maar het gebeurt nog steeds. Je moet je dus gewoon insmeren. Ook tijdens wandelen, fietsen en tuinieren krijg je veel zon te verduren. Dat wordt vaak onderschat."

"Smeer zonnebrandcrème zo dik als pindakaas op een boterham."