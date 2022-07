Marco Kroon vindt omgekeerde vlag 'belediging voor militairen'

De omgekeerde vlag die bij de boerenprotesten veelvuldig te zien is, is 'een directe belediging voor de duizenden militairen, burgers, agenten, brandweermannen en alle anderen die in dienst van de Staat der Nederlanden het allerhoogste offer hebben gebracht'. Dat zegt Marco Kroon, drager van de Militaire Willems-Orde.

