Terugkijken naar de geboorte van het heelal: 'We begrijpen steeds meer'

Ruimtevaartorganisatie NASA heeft maandagnacht het eerste beeld van de James Webb-telescoop vrijgegeven. Het gaat om een foto waarop de situatie in het universum van miljarden jaren terug is te zien. "Het is voor het eerst dat we zover kunnen terugkijken. Bijna tot de geboorte van het heelal", zegt ruimtevaartdeskundige Piet Smolders uit Oirschot.

De James Webb-ruimtetelescoop is de grootste en de krachtigste ruimtetelescoop. Op eerste kerstdag van het vorig jaar werd de telescoop gelanceerd. Na een maand was hij al 1,5 miljoen kilometer van de aarde verwijderd.

"De voorgrondsterren stralen heel klassiek."

Die telescoop legde de beelden nauwkeurig vast. "We kunnen nu veel verder de kosmos in kijken. Niet met zichtbaar licht, maar met infrarood licht. Het heelal is 14 miljard jaar oud. Hoe verder weg, des te meer vervorming. Deze telescoop is gespecialiseerd in infrarood licht." Op het NASA-beeld zijn voor een leek vooral sterren te zien. "Het zijn zogenaamde voorgrondsterren, sterren uit ons eigen melkwegstelsel. Die stralen heel klassiek. Kijk je tussen deze sterren door dan zie je ook de andere ellipsvormige melkwegstelsels."

"Eigenlijk stelt wat wij op aarde doen, maar weinig voor."