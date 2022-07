Busreizen steeds populairder door drukte op het vliegveld: 'Stuk relaxter'

Busreizen zijn hot, zo merken ze bij reisorganisatie Solmar in Maarheeze. Een paar jaar geleden vertrokken er in het hoogseizoen nog vijftig tot zeventig bussen per week naar de Spaanse zon. Maar door de lange rijen en grote drukte op de vliegvelden, gaan steeds meer mensen deze zomer liever met de bus op vakantie. Vanaf deze week vertrekken er al honderd per week. “Het kunnen er wel 150 zijn, als er geen tekort een chauffeurs was”, zegt Marc Verkoelen van Solmar.

Het zijn gouden tijden voor reisorganisaties als Solmar. Door de onzekerheid op de vliegvelden en door de hoge prijzen, kiezen reizigers steeds vaker voor een goedkopere busvakantie. “Er wordt zeker meer geboekt,” zegt Marc Verkoelen van die organisatie. ”Twintig procent meer dan in 2019, voor corona. Dat gaat om duizenden mensen.” Het verzamelen gebeurt in Maarheeze. Reizigers komen met de auto of trein. Of ze zitten in een van de bussen die mensen uit het hele land oppikken. Bij het kleine busstation van Solmar zelf moeten ze de bus naar hun Spaanse bestemming kiezen. Hier geen ontzettend lange rijen van mensen met koffers. Want die koffers geven ze gewoon aan de chauffeur. Daarna is het instappen en uren later uitstappen bij het hotel in Spanje.

"Het is een stuk relaxter en ik heb mijn koffers nog."

Reizigers genieten zichtbaar van het gemak, zoals Marianne Roos. “We wilden eerst met het vliegtuig gaan, maar gezien alle lange wachtrijen bij Amsterdam en Eindhoven, hebben we er toch voor gekozen om met de bus te gaan. Een stuk relaxter. En ik heb mijn koffers nog.” Ook Bianca de Bruijn is tevreden met haar keuze voor de bus. ”Sommige vliegtuigen komen helemaal niet. Dan wordt de vlucht geannuleerd. Dus ik ben blij dat we met de bus zijn.”

"We zien een verschuiving naar andere typen vervoer zoals bus en auto."

De problemen op Schiphol hebben wat los gemaakt bij de reizigers, zo merken ze bij reiskoepel ANVR. “We zien een verschuiving naar andere typen vervoer zoals bus en auto,” zegt woordvoerder Frank Radstake. “Dat is gestart na de meivakantie.” Die vakantie was er een extreme drukte op Schiphol. En daarna kwam de aankondiging dat er nog duizenden vluchten vanaf Schiphol geschrapt worden. Bij Solmar weet Marc Verkoelen precies wat nu de behoeften van de reizigers zijn. Elke werkdag krijgt hij mensen aan de lijn die willen boeken. Ze kunnen bij hem ook terecht voor een vliegvakantie, maar daar wordt vaker van afgezien. “Mensen zijn bang dat er iets fout zou kunnen gaan. Dat merken we bij de aanvragen voor de busreizen.” Hij krijgt zelfs verzoeken om geboekte vliegreizen om te boeken naar een busreis. “Ook dat hebben we. Mensen die een vlucht geboekt hebben en die dan toch meer voor de zekerheid van een busreis gaan.”

Het busstation van Solmar in Maarheeze (foto: Rogier van Son).