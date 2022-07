KPJ'ers samen naar de Zwarte Cross: 'Een eind rijden, maar voelt als thuis'

KPJ-afdelingen uit West-Brabant rijden deze week gezamenlijk naar Lichtenvoorde in de Achterhoek om daar vier dagen lang te genieten van de Zwarte Cross. Dat is niet alleen het grootste muziekfestival van Nederland met tal van klinkende namen, maar ook een enorm crossevenement. Voor de Brabantse bezoekers voelt het als een stukje thuis: "Heel West-Brabant komt hier bij elkaar."

De Katholieke Plattelands Jongeren is een organisatie die activiteiten organiseert voor de dorpsjeugd. Denk bijvoorbeeld aan schuur- of tentfeesten, maar een bezoek aan de Zwarte Cross staat ook op het programma. Op 14 tot en met 17 juli komen 230.000 muziek- en crossliefhebbers bij elkaar. Veel van hen bouwen eigen crosswagens waarmee ze meerijden in een ludieke wedstrijd.

"Ik wilde naar de Zwarte Cross!"

Joost Gabriëls van KPJ Halsteren gaat al sinds zijn zestiende naar de Zwarte Cross. "Klasgenoten van mij gingen op stapvakantie in het buitenland, maar ik niet. Ik wilde naar de Zwarte Cross!" Hij ziet het vierdaagse festival dan ook echt als een grote vriendenvakantie. "We vertrekken met de KPJ’s uit de regio vaak rond dezelfde tijd, heel vroeg in de ochtend. Op die manier kunnen we gezamenlijk een deel van de camping bezetten. Ook is een van de vier tribunes op het crossterrein bezet door West-Brabant. Daar komen ieder jaar alle KPJ’s uit de buurt bij elkaar. Denk aan KPJ Nispen, Wouw, Heerle-Moerstraten, Halsteren. Echt geweldig."

"Witte hempies, kort sportboekje, badslippers aan en gaan!”

KPJ Halsteren rijdt met een wagen mee in de zogenoemde Cribsklasse. Rijdende huiskamers, slaapkamers, badkamers, toiletten of tuinhuisjes. Alles mag meedoen. En dus maken Joost Gabriëls en zijn drie maten een mancave op wielen. “Met twee man zitten we in New Kids-stijl lekker bier te drinken. Witte hempies, kort sportboekje, badslippers aan en gaan!”

Joost (tweede van links) en zijn maten met hun mancave.

Ook KPJ Nispen is al maanden fanatiek aan het bouwen. Zij doen mee met twee wagens. Eén wagen rijdt ook mee in de Cribsklasse. Ze hebben die het Holland Grolsch Huis gedoopt. Terence de Jong, een van de fanatieke bouwers, vertelt: “We hebben een grote container omgebouwd. Vanuit het huis spuiten we de toeschouwers nat met water en heel veel groene zeep.”

"Ons bouwwerk moet je niet te serieus nemen.”

Ook hebben ze een gigantische gepantserde 'Tesla' gebouwd, waar een flinke lading rook uit komt. Die rijdt mee in de zwaargewichtklasse. “Alles moet tegenwoordig milieuvriendelijker zijn, maar onze Tesla is allesbehalve duurzaam.” Hun inspiratie is de Tesla Cybertruck. “Toen Elon Musk dit model presenteerde, was hij erg trots op het onbreekbare glas. Alleen toen hij dit demonstreerde door er met een hamer op te tikken, gingen de ruiten meteen kapot. Ook ons bouwwerk moet je niet te serieus nemen.”

"Er zijn zoveel bekenden, we zoeken elkaar daar allemaal op."