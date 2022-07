Blanche (88) vindt een warme driedaagse niet erg: 'Ik heb het snel koud'

Met haar 88 jaar is Blanche Troost-Tompot uit Roosendaal dit jaar de oudste vrouw in de vier- maar eigenlijk driedaagse van Nijmegen. Ze loopt dit jaar pas voor de tweede keer mee. "Ik moet in totaal drie keer de 30 kilometer lopen. Maar dat wordt een makkie hoor. Van mij mag het best warm zijn. Ik heb het altijd snel koud."

Blanche laat haar wandelschoenen zien: "Op deze schoenen ga ik de vierdaagse wandelen." Wandelen doet ze al jaren: "Ik gooi eigenlijk nooit de schoenen weg. Eens in de zoveel tijd koop ik wel een nieuw paar erbij en voor je het weet staat de kast vol." Blanche is in de Vierdaagse een redelijke laatbloeier. Met haar 88 jaar loopt ze pas voor de tweede keer mee. "Dat is eigenlijk gewoon zo gelopen. Mijn man die hield niet zo van wandelen dus tientallen jaren heb ik er weinig mee gedaan."

"Zolang ik kan, wil ik zeker blijven meelopen."

Haar man overleed vier jaar geleden en een jaar daarna liep ze voor het eerst. "Mijn zoon zei toen tegen mij: 'Mam, dat is hartstikke leuk, je moet dat gewoon eens een keertje doen' en toen heeft hij mij opgegeven." Langzaam wandelen zit er bij haar niet in. Met een stevige pas liep ze in 2019 haar eerste Vierdaagse. "Op een gegeven moment belandde ik bij een stel militairen. Die lopen ook aardig door. Dat tempo ligt mij best wel goed." Voor ze het wist kwamen er nog meer militairen bij gemarcheerd en liep ze in haar eentje tussen tientallen militairen in. "Dat was toch wel een vreemde ervaring, maar ontzettend leuk om een keer meegemaakt te hebben."

