Kindervakantieweek geschrapt door vrijwilligerstekort: 'Dat is toch erg?'

Het was een flinke teleurstelling voor Vanessa Nijman en met name haar dochtertje Loïs uit Eindhoven. Na 45 succesvolle jaren gaat de kindervakantieweek in de wijk Achtse Barrier niet door. En dat allemaal door een gebrek aan vrijwilligers.

Sven de Laet Geschreven door

"We lazen het vorige week op Facebook", vertelt Vanessa. "Mijn God, dacht ik. Wat is dat jammer." En niet eens zozeer voor haar eigen dochter Loïs, die al een jaar of vijf met veel plezier meedeed aan de week vol activiteiten. "Zij zit in groep 7, dus zou misschien nog een jaartje meedoen." Waar Vanessa zich meer zorgen over maakt, is de toekomst van de wijk. "Dat we dit in een wijk met zo veel kinderen niet meer van de grond krijgen, dat is toch erg? En daar waren ook de andere ouders in de buurt het over eens." Dus klopte ze aan bij de Open Kinder Activiteiten Achtse Barrier (OKA), die de kindervakantieweek al decennialang organiseert. "Ik heb nog aangeboden om zelf vrijwilligers te regelen. Maar helaas, het was al te kort dag."

"Geen vrijwilligers, geen activiteiten."

Daar heeft OKA-voorzitter Henk de Kleijn wel een verklaring voor. "Zelfs al zou het nu nog lukken om een club mensen bij elkaar te krijgen, dan lukt het nooit meer op tijd om een heel programma in elkaar te draaien. De zomervakantie begint bijna, en dan gaat een groot deel van ons bestuur ook eerst met hun eigen kinderen op vakantie." Dat betekent niet dat de voorzitter er niet rouwig om is. Integendeel: "Natuurlijk is het jammer. Ik ben er zelf al 21 jaar bij betrokken." Maar een andere optie dan cancelen was er niet. "Veiligheid staat bij ons voorop. Per dag heb ik 25 begeleiders nodig. De teller qua aanmeldingen stond nu op 1 voor een halve dag. En ja, geen vrijwilligers, geen activiteiten." Dus lijkt de conclusie helder: geen kindervakantieweek dit jaar. Toch? Nou, als het aan Vanessa ligt, komt er nog een alternatief. "Ik heb bij OKA nagevraagd wat ze er van vinden als wij zelf proberen iets op touw te zetten. Het laatste wat ik wil, is in hun vaarwater zitten. Maar dat was geen probleem."

"Zo kunnen we de kinderen toch een leuke laatste week van de vakantie bieden."