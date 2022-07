Snelladende superauto van de studenten van de TU/e

Studententeam InMotion, een 35-koppig stel knappe koppen van de TU/e Eindhoven, heeft na drie jaar zijn elektrische racewagen met zeer korte oplaadtijd gepresenteerd. Dat gebeurde op de campus van de Eindhovense universiteit.

De bolide kan door de Brabantse vernuftigheid binnen twaalf minuten opgeladen worden. De auto reed tijdens testen op Circuit Zandvoort al eens 225 kilometer per uur en kan volgens modellen zelfs richting de 300 kilometer per uur.

Volgens InMotion heeft de racewagen dezelfde capaciteit als een standaard Tesla model 3 (58 kilowattuur), maar laadt deze auto twee keer zo snel op.

Koeling

Het geheim zit hem in de koeling van het batterijpakket, legt teammanager Ewout Timmermans uit. Omdat het snelladen van honderden batterijen veel warmte produceert, ontwikkelde het team een koelmethode waarbij plaatjes gevuld met koelvloeistof tussen de batterijen worden geplaatst.

Op die manier onttrekken ze warmte aan het batterijpakket zodat de accu sneller kan laden zonder oververhit te raken. “We zijn nu zelfs bezig om de techniek te verfijnen door op celniveau te koelen, waardoor we binnen enkele minuten kunnen laden. Aangezien er zo’n 360 cellen in een batterijpakket zitten, is dat een flinke uitdaging”, verduidelijkt Timmermans.

De ultieme droom van het team is om de techniek zo te perfectioneren dat een laadbeurt net zo snel wordt als een ‘standaard’ pitstop en daardoor deel te kunnen nemen aan de 24 uur van Le Mans.