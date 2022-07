Thea is minder eenzaam door het EK Petanque: 'We boulen elke week samen'

Niet meer alle dagen alleen thuis zitten, maar nieuwe vrienden maken tijdens een potje jeu de boules, dat was het idee van de Brabantse Boules. In aanloop naar het EK Petanque werden er in verschillende gemeente wijktoernooien georganiseerd, om mensen met elkaar in contact te brengen. De drie winnaars per gemeente én hun petanquevrienden kwamen dinsdagavond naar de finale op de Bossche Parade. Een van hen is Thea Denkers uit Breda. Zij is een stuk minder eenzaam sinds ze elke week een potje gaat boulen.

Megan Hanegraaf Geschreven door

In 31 wijken in Tilburg, Breda, Roosendaal, Eindhoven, Helmond en Den Bosch gingen boulers en niet-boulers de afgelopen weken de strijd met elkaar aan. Plezier stond voorop, maar het hoofddoel was nieuwe vriendschappen laten ontstaan tussen wijkbewoners. Met die gedachte meldde Thea zich een paar weken geleden aan. “Ik zat vaak alleen thuis en verveelde mezelf enorm. Dit is een mooie manier om met mensen van mijn leeftijd te ontmoeten.”

“Tijdens een potje boulen is er genoeg tijd om elkaar te leren kennen."

Petanque is een sport waarbij je makkelijk nieuwe mensen leert kennen. Je hebt alleen een setje boules nodig en je kunt meedoen. “Iedereen wil natuurlijk winnen, maar de meesten doen het voor de lol. Daarom is er tijdens een potje boulen genoeg tijd om elkaar te leren kennen", zegt Thea tijdens het gooien. Thea heeft een klein clubje petanquevrienden aan het wijktoernooi overgehouden. “Echt vrienden wil ik het nog niet noemen, maar het is heel gezellig”, zegt ze. “We boulen elke week samen en we leren elkaar daardoor steeds beter kennen. Dat is heel leuk.”

“Ik zit niet in de finale, maar kom wel mijn vrienden aanmoedigen.”

Naast nieuwe vriendschappen is er nog meer te winnen bij de wijktoernooien. Namelijk de titel: ‘Lokale en regionale Brabantse Bouler van 2022’. Naast de Sint-Jan, op de ‘heilige grond’ waar woensdag het EK voor professionele petanquers begint, speelden de winnaars per gemeente dinsdagavond de finale. Langs de kant staan deelnemers van de wijktoernooien om hun stadsgenoten aan te moedigen. Zo ook Piet Suoos uit Tilburg. “Kom op! Goed bezig!”, schreeuwt hij naar de twee Tilburgers die op een van de EK-banen staan. “Ik zit helaas niet in de finale, maar ik ben hier wel om mijn twee vrienden aan te moedigen.” Piet kent de boulers niet via het wijktoernooi, maar via de vereniging in Tilburg. “Ik vind het wel goed dat ze de Brabantse Boules hebben georganiseerd, want het is een heel sociale sport. Het brengt mensen bij elkaar.” Tot en met 17 juli strijden de beste petanquespelers van Europa om de titel op de Parade in Den Bosch. Of de deelnemers van de Brabantse boules ook gaan kijken? “Nee, dat niet. Ik kom alleen voor mijn vrienden”, zegt Piet.