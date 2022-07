Gewonde bij steekpartij in Roosendaal, verdachte opgepakt

In een woning aan de Breitnerlaan in Roosendaal is dinsdagavond een man gewond geraakt bij een steekincident. Het slachtoffer is volgens een 112-correspondent met spoed naar het ziekenhuis in Bergen op Zoom gebracht.

De politie heeft kort na het incident in dezelfde straat een man aangehouden. Hij is overgebracht naar het politiebureau. Hij zal daar gehoord gaan worden. De politie stelt een onderzoek in naar het incident.