Op recreatiepark ‘t Haasje in Oosterhout is dinsdagavond een gewapende overval gepleegd. Daarbij waren twee daders betrokken, zo meldt de politie.

Het incident gebeurde rond 22.30 uur. Of er gewonden vielen en er iets is buitgemaakt, is niet bekend.

De politie doet onderzoek en is in de omgeving van de camping op zoek naar de daders.