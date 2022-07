Vrouw bedreigd met vuurwapen in vakantiehuisje op camping

Op recreatiepark ‘t Haasje in Oosterhout is dinsdagavond een gewapende overval gepleegd. De twee daders hadden het gemunt op een vakantiehuisje, zo meldt de politie. Een vrouw is door de overvallers bedreigd met een vuurwapen. Op dat moment was er ook een jongetje aanwezig in het vakantiehuis.

De vrouw en het kind raakten niet gewond. Het is nog onduidelijk of er iets is buitgemaakt. Het slachtoffer van de overval is dusdanig geschrokken dat ze nog niet veel heeft kunnen verklaren, zo geeft de politie aan. Ze is even behandeld in de ambulance, maar dat had volgens een woordvoerder te maken met 'oud letsel' en dus niet met de overval.

Overvallers spoorloos

De overvallers sloegen rond half elf toe. De politie is in de omgeving van de camping op zoek geweest naar de daders. Woensdag aan het begin van de middag was er nog niemand aangehouden.

Mogelijk volgt er later woensdag nog een buurtonderzoek, geeft een woordvoerder aan. De politie vraagt getuigen die meer weten of iets hebben gezien, om dit te melden.