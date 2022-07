Niemand kent Jacob Moleschott, toch verdient hij een borstbeeld

Vrijwel niemand in Den Bosch weet nog wie de filosoof Jacob Moleschott was. Toch vindt historicus Frans van Gaal dat hij een borstbeeld moet krijgen in de stad waar hij bijna 200 jaar geleden werd geboren. Moleschott zette zich in voor goed eten, onderwijs en gelijke kansen voor iedereen. "Dat was in die tijd niet gewoon”, vertelt Frans. “Hij was de eerste die pleitte voor stemrecht voor vrouwen en recht op echtscheiding.”

Jacob Moleschott was een denker, wetenschapper en arts die internationaal veel heeft betekent, vooral in Italië. Bijna tweehonderd jaar na zijn geboorte, vindt Frans vindt het niet gek dat Bosschenaren hem niet kennen. “Den Bosch stelde in de negentiende eeuw niet zoveel voor. Dat was een armoedig stadje. Als je de wetenschap wilde beoefenen moest je daarvoor wel de stad uit. En dat deed hij dus”, zegt hij. “Moleschott is een grote naam in Europa, maar in zijn geboortestad heeft hij niks nagelaten.”

"Ik ben altijd al een voorliefde voor geschiedenis gehad."

Door zijn liefde voor geschiedenis en Den Bosch hoorde Frans jaren geleden al over de filosoof. "Eind jaren '80 was ik in het archief van Den Bosch. Toen wees een medewerker mij op Jacob Moleschott, vertelt hij. "Ik heb iets met onze stad, Italië en historie. Ik kon mij helemaal vinden in het vrije denken van Moleschott." Frans vindt dat de filosoof erkenning verdient. Na zijn pensioen in 2013 besloot hij zich in te zetten voor een herdenkplek. “Veel van zijn gedachten en geschriften zijn het waard om een inspiratiebron te worden voor de stad waar hij is geboren en opgegroeid”, vertelt de ondernemer met passie. “Ik hoop dat steeds meer mensen, vooral Bosschenaren, weten wie Moleschott was. Maar vooral wat hij heeft betekent.”

“Ik wil een kopie van zijn borstbeeld uit Rome in Den Bosch neerzetten.”