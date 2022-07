Wielrenster (37) overleden na aanrijding met een auto in Vinkel

Een wielrenster van 37 jaar uit Heusden is overleden nadat ze dinsdagmiddag zwaargewond raakte bij een ongeluk in Vinkel. De vrouw werd na een aanrijding met een auto op de Heescheweg gereanimeerd en vervolgens naar het ziekenhuis in Nijmegen gebracht. Daar is ze overleden, zo laat de politie woensdagochtend weten.

Sandra Kagie Geschreven door