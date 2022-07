Woningontruimer had 6 dagen werk aan het verzamelaarspaleis van Jan

Het hele huis van de verzamelaar stond vol met spullen (foto: Frankenservice de woning ontruimer en Kruijswijk Makelaardij). Foto: Frankenservice de woning ontruimer Foto: Kruijswijk Makelaardij Foto: Frankenservice de woning ontruimer Foto: Frankenservice de woning ontruimer Foto: Frankenservice de woning ontruimer Foto: Kruijswijk Makelaardij Volgende Vorige 1/7 Het hele huis van de verzamelaar stond vol met spullen (foto: Frankenservice de woning ontruimer en Kruijswijk Makelaardij).

Jan Gibbels (88) uit Son was een excentrieke verzamelaar. Zijn hele huis stond als een soort museum vol met bijzondere spullen. Het kostte woningontruimer Joost Franken zes dagen om het huis leeg te halen na zijn overlijden. "We konden alleen in de keuken zitten."

Evie Hendriks Geschreven door

Dag in dag uit stond Jan voor zijn garage die als een soort kringloopwinkel diende. Nadat de woningontruimer alle spullen heeft weggehaald, blijft een leeg huis over voor de verkoop, maar herinneringen aan de opmerkelijke bewoner blijven bestaan. "Je kunt geen peil trekken op wat ik nu eigenlijk verkoop", vertelde Jan Gibbels in 2010 in het Omroep Brabant-programma Dasdègevoel. Toch genoot de rasechte verzamelaar van zijn overvolle huis. "Ik kan wel geld in mijn portemonnee hebben, maar van mijn spullen geniet ik meer." Een uitspraak die typerend is voor Jan die in Son en Breugel bekend stond als 'de man van de kringloop'.

Jans 'winkel' begon in de garage (foto: Frankenservice de woning ontruimer).

"Een echte kringloopwinkel was zijn droom, maar hij vond zichzelf daar op een gegeven moment te oud voor", vertelt zijn dochter Carla. Verzamelwoede zat er wel al vroeg in bij hem. "Hij ging altijd al naar rommelmarkten. Dan stalde hij zijn verzameling in de garage uit. Toen mijn moeder na hun scheiding het huis uit ging, is hij de rest van het huis vol gaan zetten." Dat liep al snel uit op een overvol huis met bijzondere spullen. "We konden alleen in de keuken zitten", lacht zijn dochter.

"Als ik er niet meer ben, moet jij mijn huis leeghalen."

Joost Franken is woningontruimer en eigenaar van een kringloopwinkel in Son. Hij kende Jan persoonlijk en kreeg na zijn overlijden afgelopen december de speciale taak om zijn huis leeg te halen. "Jan zei: als ik er ooit niet meer ben, wil ik dat jij mijn huis leeghaalt. Dan zit ik te grinniken op mijn wolk." Dat zal de verzamelaar gedaan hebben want het ontruimen van het huis was een hele klus. "Ik heb er zes dagen over gedaan. Ik kon zes zeecontainers met afval vullen, één container met ijzer en zes containers met spullen die in de winkel terecht zijn gekomen."

Ook de tuin stond goed vol (foto: Frankenservice de woning ontruimer).

Speciale objecten zaten er volgens de woningontruimer niet tussen, maar daar ging het Jan ook niet om. "Hij deed het vooral om het contact met mensen", vertelt zijn dochter. "Ook kreeg hij een sinterklaasgevoel als hij een doos kon uitpakken die mensen kwamen brengen."

"Gewelddadige overval heeft grote impact op hem gehad."

Extra triest was dan ook de gewelddadige overval die in 2017 diepe indruk op de verzamelaar maakte. "Hij is toen zwaar mishandeld. Tien dagen heeft hij in het ziekenhuis doorgebracht en zes weken in een revalidatiecentrum."' Maar Jan wilde koste wat kost terug naar zijn verzamelaarspaleis, al was hij na de overval meer op zijn hoede en ging zijn gezondheid achteruit. De familie verkoopt het oude verzamelaarspaleis en zo blijft een huis over dat nooit leger heeft gestaan dan nu, maar de oude bewoner zullen veel mensen niet zo snel vergeten. Jan in het Omroep Brabant-programma Dasdègevoel.